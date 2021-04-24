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İffet Anıtı nedir, nerede bulunuyor?

ABD Başkanı Joe Biden’in ‘Soykırım’ açıklamasının ardından internet kullanıcıları yoğun olarak ‘iffet Anıtı’nı aramaya başladı. Peki, nedir iffet anıtının hikayesi, nerede bulunmaktadır; detaylar haberimizde.

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24.04.2021 21:34:44
İffet Anıtı nedir, nerede bulunuyor?

ABD Başkanı Joe Biden'in Ermeni olaylarını ‘soykırım' olarak nitelendirmesinin ardından en çok merak edilenler arasına ‘İffet Anıtı' girdi.

İşte İffet Anıtı hakkındaki detaylar:

Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarıkırzı köyünde Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından valilik ve belediye desteği ile inşa edilen İffet Anıtında, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında Bayburt ve civarında Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilen zülme ilişkin figürasyonlar ve Müslüman Türk kadınlarının namuslarını korumak için kendilerini içerisine attıkları rivayet edilen su kuyuları sergileniyor. Çevresine şehit edilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşları konulan anıtta, o yıllarda muhafaza edilen açıklamalı bilgilerle sergilenen su kuyusu taşı da yer alıyor. 100 yıl önce Ermeni zulmünün acı hatırasını gelecek nesillere aktarmak için yükselen anıt, estetik yapısıyla da ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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