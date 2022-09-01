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İfadeye çağrılan Prof. Dr. Şengör tutuklanacak mı?

Prof. Dr. Celal Şengör 'Dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

7 Saat Önce
2022-09-01 12:12:25
İfadeye çağrılan Prof. Dr. Şengör tutuklanacak mı?

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.

Şengör, bir televizyon programında "Musa diye bir peygamber yok, İbrahim de hiç yaşamamış" demişti.

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