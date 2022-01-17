DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fransız siyasetçi cumhurbaşkanı olabilmek için Türkiye’yi hedef aldı!
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Cemevi başkanlarından Erdoğan'a resmi statü talebi
Hollanda'da binlerce kişiden 'kısıtlama’ protestosu: ‘Artık yeter’
New York'taki yangında ölen Müslümanlar için cenaze töreni düzenlendi
Maske Kimsin Sen Şövalye kim çıktı? Maske Şövalye kim?
Bağdat'ta üst üste banka saldırıları!
Takas edilemez token nedir? NFT'nin özelliği nedir?
Karabük kar tatili | Karabük'te okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi kar tatili açıklaması
Süper ligde puan durumu I Önümüzdeki hafta hangi maçlar var?
AB'nin 'Bol bol et tüketin' kampanyasına tepki
Muş 17 Ocak Pazartesi kar tatili açıklaması | Muş'ta okullar tatil mi?
Soylu: Bu milletin gücünü sınayanın fesini kafasına ters giydiririz
Sinop 17 Ocak Pazartesi okul tatil mi? Sinop'ta okullar tatil olacak mı?
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

TIMETURK / GÜNDEM / İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı seferleri iptal edildi.

7 Dakika Önce
2022-01-17 07:10:10
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruda iptal seferler şöyle açıklandı:

07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş