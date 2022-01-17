İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı seferleri iptal edildi.
2022-01-17 07:10:10
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruda iptal seferler şöyle açıklandı:
07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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