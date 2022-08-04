İcrayla çocuk teslimi kalktı mı? Hangi illerde boşanan çiftler için çocuk görüşme merkezleri var?

İcrayla çocuk teslimi kalktı mı? Binlerce çift boşandıktan sonra çocuklarının velayetleri konusunda sorun yaşıyordu. Özellikle icra yoluyla bir ürün misali, taşınan çocuklar için yeni düzenleme getirildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de de yayımlandı. Peki boşanan çiftlerin çocukları için icra yoluyla teslim kaldırıldı mı? İşte detaylar...

Binlerce çift boşandıktan sonra çocuklarının velayetleri konusunda sorun yaşıyordu. Özellikle icra yoluyla bir ürün misali, taşınan çocuklar için yeni düzenleme getirildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de de yayımlandı. Peki boşanan çiftlerin çocukları için icra yoluyla teslim kaldırıldı mı? İşte detaylar...

İcrayla çocuk teslimi kalktı mı?

Son alınan ve yürürlüğe giren kararlarla; çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş oldu.

Söz konusu düzenlemeyle; çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesini amaçlayan yönetmelik olan 'icra yoluyla çocuk teslimi'nin sona ermesi sağlandı.

Boşanan Çift Çocukları Almak ve Görmek İçin Nereye Müracaat Edecek?

Yeni düzenlemeyle birlikte çocuklarını görmek isteyen ebeveynler, icra daireleri yerine, uzmanların görev yaptığı "Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri"ne müracaat edecek. Teslim işlemleri de bu müdürlüklerde gerçekleştirilecek.

Boşanan Anne Baba Çocuğunu Görmek İçin Ne Kadar Ödeme Yapacak?

Düzenlemenin güzel yanlarından biri de, icra mahkemesinden ayrılması oldu. Görüşme talep eden anne babanın artık herhangi bir ücret ödemesine gerek kalmayacak. Gereken tüm masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Hangi illerde boşanan çiftler için çocuk görüşme merkezleri var?

Adalet Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre; icra yoluyla çocuk teslimine son veren ilk pilot Çocuk Görüşme Merkezi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından haziran ayında Uşak'ta açıldı. Şu an için 50 ilde bulunan Çocuk Görüşme Merkezleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından tüm illerde açılmış olacak. .