İçişlerinden 'Maske' genelgesi! Kapalı yerler ve ulaşım araçlarında maske zorunluluğu sürecek mi?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığınca, maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesinin istendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 3 Mart itibarıyla sonlandırıldı.

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

Öte yandan, yeni bir karar alınıncaya kadar okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu uygulaması devam edecek.

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması sona erdirildi.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı uygulamasına da son verilecek. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden de PCR testi istenilmeyecek.