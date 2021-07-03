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İçişleri Sözcüsü Çataklı: Mehmet Aydın bu akşam Türkiye'de olacak

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın ile ilgili 'Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak.' dedi.

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03.07.2021 11:10:18
İçişleri Sözcüsü Çataklı: Mehmet Aydın bu akşam Türkiye'de olacak

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın ile ilgili "Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Brezilya'da teslim olan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ı Türkiye'ye getirecek uçağın yola çıktığını bildirdi.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, basın mensuplarının, kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın iade sürecine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Aydın için 2018'de kırmızı bülten çıkarıldığını, kendisinin 1 Temmuz'da Sao Paulo'da teslim olduğunu anımsatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse İçişleri Bakanlığımız hemen karşı muhataplarıyla irtibata geçtiler, bağlantılar kurdular. Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar ve bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de kendisiyle ilgili gerekli yasal işlemler ülkemizde gerçekleştirilecek."

Aydın; elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamalarıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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