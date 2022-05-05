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TIMETURK / GÜNDEM / İçişleri'nden Sinan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi: ‘Utanmadın mı?’

İçişleri'nden Sinan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi: ‘Utanmadın mı?’

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu iddia eden MHP eski milletvekili Sinan Oğan'a tepki gösterdi.

1 Gün Önce
2022-05-05 00:57:03
İçişleri'nden Sinan Oğan'a 'Suriyeli' tepkisi: ‘Utanmadın mı?’

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Sinan Oğan'ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarını paylaşarak, "Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu bir. 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu iki! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım" dedi.

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YORUMLAR (1)

Burultay

Oğan sende çamhursun. Derdin Suriyelilere değil yönetimle biliyoruz.

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