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İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan Hatip Kılıç etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategoride aranan Hatip Kılıç'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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20.05.2021 18:40:10
İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan Hatip Kılıç etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında; Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi."

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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