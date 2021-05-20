İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan Hatip Kılıç etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategoride aranan Hatip Kılıç'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında; Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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