İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Görev Belgesi Düzenleme' konulu genelge gönderildi.
Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak.
Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi zorunlu olmayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.
Ayrıntılar geliyor....
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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