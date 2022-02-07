İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama: Isparta Valiliği'nde görevden alma söz konusu değil

İçişleri Bakanlığı, Isparta Valisi Seymenoğlu'nun koronaya yakalanması nedeniyle hizmetlerin aksamaması için Bakanlık Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak'ın Isparta Vali Vekili olarak görevlendirildiği, görevden alma veya atama söz konusu olmadığını açıkladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun görevden alındığı haberlerine yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı, "Isparta Valiliği'nde görevden alma veya atama söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine vali vekili olarak, afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi Osman Kaymak'ın görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Vali Seymenoğlu'nun, Isparta'da yoğun kış şartlarıyla mücadele döneminde görevinin başındayken Kovid-19'a yakalandığı ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

"Görevden alma veya atama söz konusu değildir."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak, 5 Şubat itibarı ile valimizin karantina süresince Isparta Vali Vekilliği'ne görevlendirilmiştir.

Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir."

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisiyle başlayan kriz sonrasında Vali Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alındığı, yerine Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandığı iddia edilmişti.

5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor

Öte yandan Isparta kent merkezi ve ilçelerinde bugün itibarıyla tüm abonelere elektrik enerjisi sağlandı. Ekipler, 5'inci günde henüz elektrik verilemeyen kırsal bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yeniden enerji akışının sağlanması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 45 santimetreyi aştığı kentte yollar açılarak enerji nakil hatları onarılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de kente gelerek kriz merkezi oluşturup, süreci yönetti.



5 Şubat'ta abonelerin yüzde 93'üne elektrik enerjisi sağlandı. Çalışmalar sürerken, Bakan Dönmez dün gece yeni bir açıklama daha yaptı. Dönmez, hem Isparta merkezinde hem de ilçe merkezlerinde abonelerin tamamına elektrik enerjisinin sağlandığını, bugün de kırsal bölgelerde yoğunlaşıldığını söyledi. Bakan Dönmez kıraathaneleri ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Bu arada kriz merkezinden kamyonlarla vatandaşlara jeneratör gönderildi. Ayrıca kriz masasından paylaşılan görüntülerde; buz tutan Eğirdir Gölü ile enerji nakil hatlarının son durumu aktarıldı.



KALDIRIMLARDAKİ KARLAR TEMİZLENİYOR



Öte yandan 3 bin 200 cadde ve sokağın ulaşıma açılmasının ardından ekipler, kepçe ve küreklerle kaldırımda biriken kar kütlelerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar temizliğinin ardından buzlanmayı önlemek amaçlı kaldırımlara kimyasal sıvı sıkılıyor.







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