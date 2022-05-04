İçişleri Bakanlığı'ndan üç siyasetçi hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir açıklama yayımladı. Çataklı'nın açıklamasında “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” denildi.