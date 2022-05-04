DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Polkadot, Web 3.0'ın en büyük sorunlarından birini çözüyor
İngiltere: Nijerya'dan kaçırılan 23 milyondan fazla dolara el konuldu
Putin İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı
Rangers - Leipzig maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE
Eintracht Frankfurt - West Ham United maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Roma - Leicester City maçını canlı izle! EXXEN CANLI
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç var
Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay neden öldürüldü? Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı
Bugün sağlık ocakları açık mı? 6 Mayıs Cuma (yarın) Devlet hastanesi açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri 6 Mayıs'ta çalışıyor mu? Randevu alınır mı?
Bakan Soylu: Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır
NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor
Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemli?
Europol: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'nın güvenliği tehlikede

TIMETURK / GÜNDEM / İçişleri Bakanlığı'ndan üç siyasetçi hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı'ndan üç siyasetçi hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

2 Gün Önce
2022-05-04 08:01:26
İçişleri Bakanlığı'ndan üç siyasetçi hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bir açıklama yayımladı. Çataklı'nın açıklamasında “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” denildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş