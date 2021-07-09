İçişleri Bakanlığı'ndan ''bayram harçlığı dağıtıldı'' iddialarına yanıt

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada bakanlık tarafından bayram harçlığı dağıtıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.