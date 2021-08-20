İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Zorunlu PCR' genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi.

6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

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