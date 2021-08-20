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TIMETURK / GÜNDEM / İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Zorunlu PCR' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Zorunlu PCR' genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi.

18 Dakika Önce
2021-08-20 21:38:40
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Zorunlu PCR' genelgesi

6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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