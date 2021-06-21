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İçişleri bakanlığı Göç idaresi KPSS 65 puanla 1309 personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yeni işçi alımı yapacağını duyurdu. Sosyal çalışmacı, şoför, avukat, güvenlik görevlisi olmak üzere 1309 yeni personel alımı gerçekleşecek. Adayların KPSS sınavında en az 65 puan ve üstü bir derece yapması zorunlu tutuluyor. Başvurular 21-25 Haziran 2021 günleri arasında e-Devlet İçişleri Bakanlığı Personel Sınav Başvurusu sayfasından alınacak. İçişleri bakanlığı personel alımı ne zaman? İçişleri bakanlığı personel alımı için KPSS'den az kaç puan almak gerekiyor? İşte detaylar...

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21.06.2021 11:10:13
İçişleri bakanlığı Göç idaresi KPSS 65 puanla 1309 personel alacak

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL BAŞVURULUR?

Sözleşmeli olarak alınacak 1309 personel için başvurular 21-25 Haziran 2021 günleri arasında e-Devlet'in www.turkiye.gov.tr internet adresinde yer alan İçişleri Bakanlığı Personel Sınav Başvurusu sayfasından alınacak. Alımların, son başvuru günü saat 17.00'de sona ereceğini belirtelim. Başvurular online yapılacak olup bizzat müracaat ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekiyor.

 

GÖÇ İDARESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurmak için, ÖSYM'nin düzenlediği son KPSS'den en az 65 puan almış olmak gerekiyor.

KPSS B Grubu'ndan, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, lise mezunları için de KPSS P94 puan türlerinden en az 65 puan kazanan adaylar başvuruda bulunabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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