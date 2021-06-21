İçişleri bakanlığı Göç idaresi KPSS 65 puanla 1309 personel alacak

AVUKAT

* Hukuk Fakültelerinden mezun olmak

* Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

* Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

* Lise veya dengi okul mezunu olmak

* E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

* 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması,

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

* Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

* Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

* Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekanda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması.

GÖÇ İDARESİ SINAVI NASIL YAPILACAK, NELER SORULACAK?

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

* Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan)

* Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)

* Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan)

* Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)

* Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan)

* Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacak.

GÖÇ İDARESİ İŞ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecek.

SMS ve e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatlerinde) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçerek başvurusunun reddedilmesine neden olan bilgi ve belgeleri elden, faks 0312 422 09 00 numarası veya [email protected] e-posta adresi yoluyla iletmek zorundadır. Aksi takdirde aday herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait merkez ve il bazlı listeler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün www.goc.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş (Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün www.goc.gov.tr internet adresinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet adresi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.