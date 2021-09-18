İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gaziantep'te Valilik binası arkasındaki parkta bulunan şüpheli paketin bomba imha ekiplerince patlatıldığı, paketin içinde el yapımı patlayıcı düzenek tespit edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bombalı eylem girişiminin polisin dikkati sonucu engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Gaziantep'te güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik olarak eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edinmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerini artırılmıştı.

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