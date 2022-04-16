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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Düzensiz göçmenlere operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Huzur uygulamasında; 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alındı, 1.629 düzensiz göçmen yakalandı' ifadeleri kullanıldı.

3 Saat Önce
2022-04-16 11:03:24
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Düzensiz göçmenlere operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri birlikte, “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 38.181 personel ve 183 dedektör köpeğin katılımıyla 8.399 noktada yapıldı.

Huzur uygulamasında; 6.434 metruk bina, 11.073 umuma açık yer, 486 terminal ve 3.549 diğer yerler olmak üzere toplam 21.542 yer kontrol edildi. 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alındı, 1.629 düzensiz göçmen yakalandı.

45'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 817 aranan şahıs tespit edildi, 1077'si yabancı uyruklu ve 63' ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1.140 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 13 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği, (5) adet ruhsatsız tabanca, (3) adet kurusıkı tabanca, 21 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde 790 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte kimlik elde edildi. .

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