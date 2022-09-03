İçişleri Bakanlığı açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 521 bin 39'a ulaştığını söyledi.

Haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Çataklı; Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından eski Özel Kuvvetçi Albay Levent Göktaş ve Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in CEO'su Fatih Özer'in iade süreçlerine ilişkin olarak, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

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