İçişleri Bakanlığı: 5 PKK’lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 5 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 döneminde terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.