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İçişleri Bakanlığı: 5 PKK’lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 5 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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30.06.2021 18:23:29
İçişleri Bakanlığı: 5 PKK’lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 döneminde terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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