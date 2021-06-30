İçişleri Bakanlığı: 5 PKK’lı teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 5 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 döneminde terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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