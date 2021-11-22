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TIMETURK / GÜNDEM / İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 180’in altına düştü

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 180’in altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

3 Saat Önce
2021-11-22 12:07:05
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 180’in altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür. 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısı sunumunda konuşan Soylu, Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısının 180'in altına düştüğünü söyledi.

Soylu, "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır. PKK, kilitlenmiştir. Bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda 1.043'ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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