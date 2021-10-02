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İçişleri Bakanı Soylu: PKK’ya bu yıl 39 kişi katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı' açıklamasında bulundu.

2 Saat Önce
2021-10-02 14:14:30
İçişleri Bakanı Soylu: PKK’ya bu yıl 39 kişi katıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı" dedi.

Soylu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şuradaki insanların tecrübesi kadar Türkiye tecrübe görmemiştir. Hep birlikte çok çalışalım, gördüğümüz tecrübeyi, gördüğümüz acılara gelecek nesillerimize yansıtmamak için, el birliği ile yarına adım atmakla mükellefiz. Gelecek nesillerimiz bizim gibi bu karşı karşıya kaldığımız zorluklara göğüs geremeyebilirler, onlara önlerinin daha güvenilir olduğunu engellerin birer birer aşıldığı ve kendilerinin çok daha güçlü yarınlara büyük adımlarla gittiği bir Türkiye bırakmalıyız. Onlar babalarından bir Başbakan asıldığını duymayabilirler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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