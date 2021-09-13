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İçişleri: 2021'de 130 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında güvenlik güçlerinin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

34 Dakika Önce
2021-09-13 16:42:36
İçişleri: 2021'de 130 terör eylemi engellendi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılında 126'sı PKK, 3'ü DEAŞ, 1'i aşırı sol olmak üzere 130 terör eyleminin güvenlik güçlerinin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde engellendiği belirtildi.

130 terör eyleminden 120'sinin patlayıcı madde saldırısı, 2'sinin bombalı araç ve drone/maket uçak saldırısı, 8'inin ise terör saldırısı olduğu ifade edildi.

Ayrıca engellenen eylemler sonucunda 235,7 kilogram plastik patlayıcı, 450 el bombası, 3 ton 318 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 443 silah, 216 el yapımı patlayıcı ve mayın ile 99 bin 542 mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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