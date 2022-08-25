İbrahim Tatlıses trafik kazası mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses hastaneye mi kaldırıldı?

İbrahim Tatlıses trafik kazası mı geçirdi? Sabah saatlerinde ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses aktarılan kaza haberi, sevenlerini derinden yaraladı. Kızının da aynı araçta olduğu öğrenilen Tatlıses, ekiplerce gerilen çarşaf ile kamufle edildi. Peki İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses hastaneye mi kaldırıldı? İşte detaylar!

Sabah saatlerinde ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses aktarılan kaza haberi, sevenlerini derinden yaraladı. Kızının da aynı araçta olduğu öğrenilen Tatlıses, ekiplerce gerilen çarşaf ile kamufle edildi. Peki İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses hastaneye mi kaldırıldı? İşte detaylar!

İbrahim Tatlıses trafik kazası mı geçirdi?

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da bir trafik kazası geçirdi. Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı

Tatlıses araçta sıkıştı ve uzun süren çalışmalarla aracın içerisinden çıkarıldı. Aktarılan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da yanında olduğu aktarıldı. Sanatçının ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatlıses bir gün sonra konsere sargılı ayağıyla çıktı ve durumunun iyi olduğunu açıklayan bir video paylaştı.

İbrahim Tatlıses hastaneye mi kaldırıldı?

İçinde bulunduğu aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun şu an için iyi olduğu aktarıldı. Detaylar geliyor...

İbrahim Tatlıses'in kızları

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 5 kızı bulunuyor. Dilan Çıtak, Zübeyde Melek Akkaş, Elif Ada Tatlı, Gülşen Tatlı ve Gülden Tatlı.