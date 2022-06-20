İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e suçlama: Vurulduğum gün şirketin kasasını boşalttı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında yaptığı açıklamada, 'O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Yedi tane dükkan verdim. En güzel dükkanları batırdı. Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı?' dedi.

70 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 'Babalar Günü'nde oğlu Ahmet Tatlısses hakkında yaptığı yaptığı paylaşım ve 'Beyaz Magazin'e yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İbrahim Tatlıses, önce Babalar Günü'nde sosyal medyadan "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır" mesajını yayınladı. Ardından eski eşi Adalet Sara Tatlıses'in mesajına, "Babalar Günü'ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası' diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların.

Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü'ymüş… Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun" paylaşımıyla karşılık verdi.

"Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı?"

Gelişmelerin ardından Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' proğramına konuşan Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında açıklamalarda bulundu. Tatlıses, "Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o yedi tane dükkan verdim. En güzel dükkanları batırdı. Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı?" dedi.

"Canıma yetti artık"

"Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum" diyen Tatlıses, "70 yaşında adam sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı, uğraşayım ne yapayım artık. Merhamet edin bana biraz… Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç…" diye konuştu.

"Şirketin kasasını boşalttı"

Tatlıses sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanet uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor? Neden benim ellerim kasılıyor? Hep içime atıyorum. Adalet Hanım senin bende ne hakkın var? Üç bin lira ödüyorum, daire verdim oturuyorsun."

"Paramı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım"

"Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor ‘para gitmesin' diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum, hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin." .