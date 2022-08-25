İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde türkücü İbrahim Tatlıses’in içinde bulunduğu minibüs, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından şarampole yuvarlanan araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Bilinci açık olduğu belirtilen Tatlıses ile 4 yaralı, hastanede tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sırasında Tatlıses'in kızının da yanında olduğu ifade edildi. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses, hastaneden yayınlanan ilk görüntüsünde türkü söyledi.

Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde bugün saat 10.30 sıralarında İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu panelvan tipi minibüs ile karşı yönden gelen kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, şarampole yuvarlandı, minibüs alev aldı. Yardıma koşan çevredekilerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Kazada İbrahim Tatlıses ile koruması, şoföre ve arkadaşı ile kamyon şoförü yaralandı.

ARACIN ÇEVRESİNE ÇARŞAF GERİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan İbrahim Tatlıses ile 2 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, önce vinç ile önce şarampolden çıkarıldı. Basın mensuplarının görüntü almasını istemeyen yakınlarının talebi üzerine zabıta ekipleri, aracın çevresine çarşaf gerdi.

TATLISES'İN BİLİNCİ AÇIK

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu özel aparatlarla aracın kapısı söküldü. Önce, diğer 2 yaralı çıkarıldı, ardından İbrahim Tatlıses kurtarıldı. Tatlıses, sedyeye alınıp, hazır bekleyen ambulansa taşındı. Yaralılar, Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık olduğu belirtildi.

SAHNEYE ÇIKACAĞI RESTORANA GİDİYORDU

İbrahim Taltlıses'in akşam saatlerinde Yalıkavak'ta sahneye çıkacağı restorana giderken kazanın yaşandığı ifade edildi. Kaza sırasında İdo Tatlıses'in de cipiyle minibüsün önünde ilerlediği bildirildi.

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İbrahim Tatlıses dahil 6 kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi.

Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralının kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DEMET AKALIN, HASTANEYE GELDİ

Öte yandan Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, kazada yaralanan İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Bodrum'daki özel hastanede ziyaret etti. DHA .