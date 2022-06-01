İbrahim Karagül: 'Suriye operasyonu öncesi düğmeye basıldı, yeni kurgulara hazır olun!'

Yeni Şafak eski genel yayın yönetmeni ve yazar İbrahim Karagül, 'Türkiye’nin Suriye müdahalesi öncesi içeride düğmeye basıldı. Sabah 15 Temmuz Köprüsü’nde provokasyon. Öğlen Bebek’ten iğrenç görüntü servisi. Akşam Galata Kulesi önünde kendini yakma. Yeni kurgulara hazır olun!' sözlerine yer verdi.

Yeni Şafak eski genel yayın yönetmeni ve yazar İbrahim Karagül tartışma yaratan bir iddiada bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerinin Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asmasını, İstanbul'da Bebek sahilinde bir kadın ile erkeğin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiği videonun sosyal medyada infial yaratmasını ve İstanbul Taksim'de bulunan Galata Kulesi'nin önünde bir kişinin kendini yakmasına dair gelişmelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu iddia eden Karagül'den tartışılacak bir paylaşım geldi.

İbrahim Karagül sosyal medyada yaptığı paylaşımda;

"Türkiye'nin Suriye müdahalesi öncesi içeride düğmeye basıldı. DEAŞ sokağa sürüldü. PKK, CHP ve İP'ye sokak çağrısı yaptı. Sabah 15 Temmuz Köprüsü'nde provokasyon. Öğlen Bebek'ten iğrenç görüntü servisi. Akşam Galata Kulesi önünde kendini yakma. Yeni kurgulara hazır olun!" sözlerine yer verdi.

İbrahim Karagül, diğer yaptığı paylaşımda da, "Siyasi teröristler ve sosyal medya teröristleri PKK kadar, silahlı terör kadar tehlikeli oldu" yorumunda bulundu.

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