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TIMETURK / GÜNDEM / İbrahim Kalın Filistin'e gidiyor

İbrahim Kalın Filistin'e gidiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Filistin’i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.

2 Saat Önce
2022-02-15 11:48:20
İbrahim Kalın Filistin'e gidiyor

İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşme girişimleri sürerken Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Filistin'e gidiyor.

Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

Daha önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart tarihinde Türkiye'ye iki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu.

Herzog, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. .

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