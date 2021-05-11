İbrahim Kalın'dan İsrail'e karşı ortak mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in işgal ve zulmü ile fanatik Yahudilerin ihlallerine 'dur' demek için, sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ortak mücadele etmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in işgal ve zulmü ile fanatik Yahudilerin ihlallerine "dur" demek için, sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ortak mücadele etmesi çağrısında bulundu.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'teki kiliselerin, ortak bir bildiriyle İsrail'in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulunduğunu belirterek, kiliselerin ortak bildirisini paylaştı.

İbrahim Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.