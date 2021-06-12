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İbrahim Kalın'dan Afrin'deki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

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12.06.2021 21:15:26
İbrahim Kalın'dan Afrin'deki saldırıya tepki

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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