İbrahim Kalın: Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir televizyon programında “Bu savaşta Ukrayna’nın yanındayız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ‘Ukrayna'nın yanında olduğunu' söyledi.

Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada “Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.