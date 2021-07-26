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TIMETURK / GÜNDEM / İbrahim Kalın: Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz

İbrahim Kalın: Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'taki darbeyle ilgili, 'Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2021-07-26 10:15:41
İbrahim Kalın: Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'taki darbeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kalın, “Dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz” dedi.

Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınadığını söyleyen Kalın, Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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