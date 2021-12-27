DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD: Somali'deki seçimler 'güvenilir ve hızlı' bir şekilde sonuçlandırılmalı
Brezilya sular altında... 72 kentte yağış devam ediyor
İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi
Örümcek Adam, koronavirüse rağmen 1 milyar doları geçti
Kayseri'de 13'üncü kattan düşen genç kız öldü
Valilik, yaşlı adamı otele yerleştirdi
Koronadan ölen her kişi için 9 bin dolarlık cenaze yardımı
Rus kadın sevdiği adamla evlenebilmek için Müslüman oldu
Islak kekiniz bir türlü istediğiniz gibi olmuyorsa...
Akdeniz'de üst üste iki deprem
O taşın üzerinde İstanbul’un kaderi yazılıymış!
Düğün dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Japon elektronik şirketi Türkiye'de fabrika kuracak
133 kedili beyaz eşya mağazası
Koruk suyunu biliyor musunuz?

TIMETURK / GÜNDEM / İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi

İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerine, Türkiye’nin bölgesel politikasını ve son gelişmeleri değerlendirdi.

1 Saat Önce
2021-12-27 05:17:42
İbrahim Kalın Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi

Türk Telekom

Kalın, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi kapsamında, Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının liderleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerine ve bölgedeki sorunlara yönelik duruşuna değinen Kalın, ayrıca başta Suriye ve Libya olmak üzere, bölgesel politikasına ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, görüş alışverişinde bulunduğu katılımcıların sorularını yanıtladı.

İbrahim Kalın'a Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan eşlik etti.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen yıllık MAS-ICNA Kongresi, Chicago'da başlamıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, bu yıl yüz yüze yapılıyor.

Türkiye'yi Amerika Diyanet Merkezinin stant açarak temsil ettiği kongrenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajı gösterilecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da pazartesi günü kongre kapsamında konuşma yapacak.

Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı 3 günlük kongre, salı günü kapanış oturumuyla son bulacak.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş