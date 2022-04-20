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TIMETURK / GÜNDEM / İbrahim Haskoloğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Haskoloğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

E-Devlet sistemindeki bilgiler hackerlar tarafından çalındığını iddia eden bir haber yaptıktan sonra tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2022-04-20 10:55:03
İbrahim Haskoloğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medyada yaptığı haber paylaşımlarıyla tanınan ve e-devlet üzerinden veri sızıntısı iddiası sonrasında tutuklanan İbrahim Haskoloğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, Haskoloğlu savcıya verdiği ifadede elindeki bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştığını fakat hiçbir şekilde cevap alamadığını söyledi.

Bilgisayar korsanlarının kendisine Yemek Sepeti'ndeki sızıntıyı haberleştirmesinden sonra ulaştığını belirten Haskoloğlu, bu kişilerin paylaştıkları veriler konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve SİBER hatlarını arayarak bilgilendirmek istediğini ama kendisine geri dönüş yapılmadığını belirtti.

Haskoloğlu, verileri bazı siyasilerle paylaştığına dair verdiği ifadesinde, 'Elimdeki bilgileri Mahir Ünal (AKP Grup Başkanvekili), Mustafa Şentop (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı), Özgür Özel ve Engin Özkoç'la (CHP Grup Başkanvekili) paylaştım' dedi.

Bilgileri paylaştıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın kendisinden numarasını istediğini aktaran Haskoloğlu, ardından İletişim Başkanlığı'nın kendisini aradığını aktardı. İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililerin bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletmesini istediğini ve bu bilgileri EGM ve MİT'e ayrı ayrı yolladığını söyleyen Haskoloğlu, başka haber sitelerinde benzer haberlerin yayınlandığını görünce yaşadıklarını haberleştirdiğini belirtti.

Haskoloğlu ayrıca savcılığa verdiği ifadesinde, yaşadıklarını haberleştirmesinin sorun yaratıp yaratamayacağına dair İletişim Başkanlığı'yla görüştüğünü, yetkililerin kendisine olumsuz bir dönüş yapmadıklarını da söyledi.

NELER OLMUŞTU?

İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını paylaşmıştı. Haskoloğlu, yaptığı paylaşımında 'Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil' ifadelerini kullanmıştı. .

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