İBB, yolcuyu aracına almayan şoförün çalışma iznini askıya aldı

İstanbul Ataşehir'de 'Çocuğum üşüyor' diyerek taksiye binmek isteyen kadın yolcuyu aracına almayan şoförün çalışma izni askıya alındı.

İstanbul Ataşehir'de bir taksi şoförü, "Lütfen bakın çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek aracına almadı. Ticari taksi 3 gün süreyle trafikten menedilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de taksi şoförünün çalışma iznini geçici süreyle askıya aldı.

Taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İstanbul'un Ataşehir'in ilçesinde yaşanılan olayda, mağdur yolculara bir yenisi daha eklendi.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Ataşehir Metro İstasyonu önünde çektiği ve bir taksi şoförünün, "Ben karşının taksisiyim" diyerek, küçük çocuğuyla birlikte bir kadın yolcuyu almadığına ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı. Özkan, paylaşımında şunları söyledi:

"Ataşehir Migros önü, kendim çektim. Kadın 'Çocuğum üşüyor, lütfen aracınıza binmek istiyorum' diyor. Hatta kısa mesafe için 100 TL teklif ediyor. Taksi ise 'Karşının taksisiyim' diye yolcuyu almıyor."

YOLCU ALMAYAN ŞOFÖRÜN TİCARİ ARAÇ KULLANMA BELGESİ ASKIYA ALINDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, ekipler, 8 Ekim günü Ataşehir'de çocuğuyla taksiye binmek isteyen yolcuları almayarak mağdur eden 34 TJR 47 plakalı ticari taksiyi, Bağcılar Halkalı Caddesi üzerinde durdurdu. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde ticari taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü Muharrem Y., Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 2/5 "Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden de 1339 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, 34 TJR 47 plakalı ticari taksi 3 gün süre ile trafikten menedildi. Araç sürücüsü Muharrem Y.'nin "ticari araç kullanma belgesi" de İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.