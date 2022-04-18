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İBB uyardı: İstanbul'da olası bir depremde en çok hasar görecek 13 ilçe

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, İstanbul'da özellikle 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır; 167 bin 116 bina ise orta hasar göreceğini duyurdu. İstanbul'da depremde en çok yıkılacak ilçeler ise şöyle...

43 Dakika Önce
2022-04-18 12:56:26
İBB uyardı: İstanbul'da olası bir depremde en çok hasar görecek 13 ilçe

Olası bir İstanbul depreminde en çok zarar görebilecek ilçeler açıklandı. Evrensel gazetesine konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, kentteki riskli bölgelerden bahsetti.

Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi.

Haliç'in batısı, Fatih, Esenyurt, Bakırköy, Beylikdüzü...

İBB yöneticisi şunları söyledi: “Bu bölgeler Haliç'in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece.”

Tut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2012'den beri İstanbul'da 79 bin 891 riskli bina tespit ettiğini, 72 bin 490'ını yıktığını belirtti.

İBB İstanbul'un risk haritasını çıkarmak ve depremde ağır hasar alması muhtemel yapıları tespit etmek amacıyla çalışmalara başlamış, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre analizde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alacağı tahmin edilmişti. .

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