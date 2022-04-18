İBB uyardı: İstanbul'da olası bir depremde en çok hasar görecek 13 ilçe

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, İstanbul'da özellikle 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır; 167 bin 116 bina ise orta hasar göreceğini duyurdu. İstanbul'da depremde en çok yıkılacak ilçeler ise şöyle...