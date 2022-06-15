İBB, öğrenciler ve dar gelirliler için 'Kent Lokantaları' açıyor

İBB, başta öğrenciler ve dar gelirli çalışanlar olmak üzere İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşımı için kent lokantalarını hayata geçirdi.

İstanbul halkına sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı yemeklerin sunulacağı Kent Lokantalarının ilki açılıyor. Başta öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere dar gelirliler için hayata geçirilen Kent lokantalarının kısa sürede İstanbul geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olan ‘Kent Lokantaları', dar gelirli İstanbulluların özellikle öğrenci ve emekçilerin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmetlerine başlıyor. Halka sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı öğünlerle sunacak ilk kent Lokantası, 17 Haziran'da Çapa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacak.

ÇALIŞANLARIN TAMAMI KADIN

Kadın istihdamı konusunda tarihinde ilkleri yaşayan İBB, Çapa Kent Lokantası'nda kadın personel istihdam edecek. 10 kişilik kadrosunun tamamı kadınlardan oluşacak. Dar gelirlinin günlük yemek masrafını hafifleten proje, aynı zamanda kadınlara da iş imkanı sunacak.

DÖRT ÇEŞİT YEMEK

İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan dört çeşit yemek her gün kent lokantalarında İstanbul halkına sunulacak. Dileyen herkes, tabldot usulü servis edilecek öğünleri uygun fiyatlarla alabilecek. 12.00-20.00 arası hizmete verecek Çapa Kent Lokantası'nda günde 500 kişi yemek yiyebilecek.

SAYILARI ARTACAK

Kent Lokantası'nın ikincisi Bağcılar'da açılacak. Açılışa hazır hale gelen Bağcılar Kent Lokantası, kısa bir süre sonra Bağcılar Meydanı'nda hizmet vermeye başlayacak. İBB, İstanbul'a yeni kent lokantaları kazandırmak için hazırlıklarını da sürdürüyor. İlerleyen süreçte şehrin farklı noktalarında açılacak Kent Lokantaları, İBB güvencesiyle uygun fiyatlı yemekleri İstanbullularla buluşturacak.