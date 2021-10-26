İBB'nin yeni taksi sisteminde ödeme şekli nasıl yapılacak? İBB’nin yeni taksi dönemi nasıl gerçekleşecek?

Son dönemlerde taksiciler ile yaşanan problemden sonra yeni bir adım atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi ödeme sisteminde değişikliğe gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’ın yapmış olduğu açıklama ile 5 bin adet taksinin piyasaya çıkacağını ve ödeme şeklinde nakit para yerine kredi kartı veyahut İstanbulkartın geçerliği olduğunu bildirdi. Peki İBB’nin yeni taksi dönemi nasıl gerçekleşecek? İBB yeni taksi döneminde ne gibi değişiklikler yapacak? İşte tüm detayları ile İBB’nin yeni dönem taksi sisteminin detayları…

Son dönemlerde taksiciler ile yaşanan problemden sonra yeni bir adım atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi ödeme sisteminde değişikliğe gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan'ın yapmış olduğu açıklama ile 5 bin adet taksinin piyasaya çıkacağını ve ödeme şeklinde nakit para yerine kredi kartı veyahut İstanbulkartın geçerliği olduğunu bildirdi. Peki İBB'nin yeni taksi dönemi nasıl gerçekleşecek? İBB yeni taksi döneminde ne gibi değişiklikler yapacak? İşte tüm detayları ile İBB'nin yeni dönem taksi sisteminin detayları…

İBB'nin yeni taksi sistemini nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan tarafından yapılan açıklamada taksicilikte yeni bir döneme girileceğine işaret etti. Yapılan açıklamada UKOME'den çıkması halinde 5 bin adet taksinin İstanbul trafiğinde faal olacağı bildirildi. Bunun yanı sıra bu taksicilerin özlük haklarının da bu noktada uygulanması gerektiğini bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, 28 Ekim Perşembe günü alınacak karar ile bunun mümkün olacağının altını çizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada 8 maddeden oluşan yeni dönem taksicilik sistemini tanıttı. Bu açıklamaya göre yeni dönemde taksicilik sistemi şöyle olacak;

Taksiciler maaş, sosyal hakları ve primleri de dahil olmak üzere aylık alacağı maaş 6622 TL olacak.

Taksicilere yılda 2 defa İBB tarafından performanslarına yönelik prim ödenecek.

Taksicilerin evlerine gidiş-gelişlerinin sağlanması adına servis tahsis edilecek.

Taksicilerin çalışma saatleri esnasında yemek molası olacak ve bu yemek molasında 1 öğün yemeğin ücreti ayrı olarak çalışanlara ödenecek.

Taksicilerin çalıma saatleri İş Kanunu baz alınarak 45 saat olarak belirlenecek.

Taksicilerin SGK ödemeleri haftalık 45 saat aylık ise 30 gün baz alınarak ödenecek.

Taksicilere trafik güvenliği ve yolculara daha iyi bir yolculuk deneyim yaşatmaları için belli aralıklar ile eğitimler verilecek.

Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise şu açıklamalarda bulundu: “Açıkladığımız sistem İstanbul'da yeni taksilerin hayata geçmesiyle beraber, uygulanacak bir sistem. Bu açıklama 5 bin plakanın UKOME'den geçmesiyle şoförlerin özlük haklarına ilişkin yaptığımız bir açıklama. Biz elimizdeki raporlarla İstanbul'un taksi ihtiyacını 6 bin plaka olarak belirlemiştik. Bunun bin tanesini minibüslerden taksiye çevirmiş olduk. Bunun kura çekimlerini de önümüzdeki hafta yapıyor olacağız. Geri kalan 5 bin plaka ile ilgili bir süreç yürütüyoruz. Bu süreci 9 kez UKOME'de dile getirdik. Önümüzdeki perşembe gününde 10'uncu kez dile getireceğiz. Biz 16 milyonun elinde olan bir plaka sistemi kurguladık. Biz bu 5 bin plaka ile beraber İstanbul'daki taksicilik sistemini kurumsallaştırmaya doğru itmeye çalışıyoruz. Mevcuttaki 17 bin 395 taksiyi de kurumsallaşmaya doğru itmeye çalışıyoruz. Bunun pilot uygulaması ise bizim bu 5 bin taksiyle yapacağımız uygulama olacak”

İBB'nin yeni taksi dönemi nasıl gerçekleşecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan tarafından yapılan açıklamalarda yeni sistemde ödemelerin kredi kartı veyahut İstanbulkart ile yapılacağını, nakit ödemenin ise toplu olarak kaldırılacağını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.