DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? (Exxen 4 gün bedava)
İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısının 5 günlük bilançosu
Romanlarda 'kadın' olmak
The Witcher 2. sezon ne zaman çıkacak? The Witcher başladı mı? Flaş gelişme!
Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni kademeye geçildi
Bayram sonrası ikinci el rüzgarı eser mi?
ABD bölgede tansiyonun düşmesini istiyor
Hamas: İsrail'e 130 roket ile saldırdık
İsrail, sivillerin yaşadığı 14 katlı binayı yerle bir etti
CHP eski Genel Sekreteri Sevigen: 'En yakınını satan, devleti de milleti de satar'
Gazze saldırılarında 2 Filistinli çocuk şehit oldu
Sadakataşı Kudüs’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor
İsrailli askeri uzman Melman: İslami Cihad’ın roket atışları devam edecek
Profesör Tezok Caddesi sil baştan yenileniyor

İSTANBUL

20:19:00

İftar vakti

BURSA

20:16

04:02
20:16
SAHUR
İFTAR

ANKARA

20:00

03:48
20:00
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:43

03:32
19:43
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:27

03:14
19:27
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:16
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:19:00

İftar vakti

ANKARA

20:00

03:48
SAHUR
20:00
İFTAR

ERZURUM

19:27

03:14
SAHUR
19:27
İFTAR

İBB'nin atları Kuzey Irak'a götürüldü iddiası

İBB'nin, Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atların kaybolduğu iddiası ardından, Kuzey Irak’a götürüldükleri iddia edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
12.05.2021 16:40:23
İBB'nin atları Kuzey Irak'a götürüldü iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atların kaybolduğu iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Atların Kuzey Irak'a götürüldüğü iddia edildi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNE GEÇMİŞ OLABİLİR'

Rl8ho4z1U0is1Q6-5N-4kA

Hürriyet gazetesinin haberine göre, atların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali inceleniyor.

Bir iddiaya göre atlar önce Adana'ya, oradan da sınır illerindeki alıcılar aracılığıyla Kuzey Irak'a götürüldü.

Dörtyol İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre ise atlardan biri yolda, 12'si ise çiftlikte öldü.

Kalan 88 at ise hala kayıp. Ortaya atılan bir başka iddia ise, Adana'da mikroçipleri çıkartılan atların Yasin isimli bir aracı tarafından önce Şırnak'a, oradan da Kuzey Irak'a satıldıklarıydı.

Bu nedenle soruşturma Adana, Şırnak ve sınır illerinde de yürütüldü. İstihbarat kaynaklarından bilgi toplandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan