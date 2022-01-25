İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbullulardan özür diliyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki yoğun kar yağışının ardından açıklama yaptı. Kentteki son durumu anlatan İmamoğlu, 'İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kar yağışının çok yoğun etkisini sürdürdüğünü ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgeler var” dedi.

"Yapılan tüm uyarı ve açıklamalara vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini istiyoruz" İmamoğlu, "Çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 7421 personel ve 1582 iş makinesiyle sahadayız. Şu ana kadar 54 bin ton tuz, 21 ton solisyon kullnadık. Şehrin genelinde 35-50 cm kalınlığında kar var. İBB ile ilgili birtakım hususlar öne çıkartılıyor" dedi.

"ÇOK YOĞUN KAR YAĞIŞI YAŞADIK"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek adına tüm kurum kuruluşlarla müşterek bir çalışma yaparak hızlıca kentimizin toparlanmasını sağlıyoruz. Kar yağışı 21'i itibarıyla yoğunlaştı ama özellikle dün çok yoğun bir kar yağışını yaşadık. Öğleden sonra 15 itibarıyla Arnavutköy ve Eyüp Sultan bölgesinde yoğun bir biçimde başlayan kar yağışı 18 sonrası İstanbul'un özellikle batı tarafında çok yoğun etkisini gösterdi. Metrekareye düşen kar 8 saatte yaklaşık 60 kiloya ulaştığı bilgisini aldık.

"Dün ifade etmiştim kar kalınlığı 80 cm bulan bölgelerimiz var. Bazı yığılmalarla bazı bölgelerde 1 metreyi aşan yoğunluğa ulaştı. Bugün de akşam itibariyle beklenen 18'den sonra yoğun bir şekilde devam etme ihtimali yüksek. Yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz.

"BIRAKILAN ARAÇLARIN ALINMASI İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK"

Özellikle sayın Valimizin açıklaması var halkımızın dikkatine sunduğu bunların önemli olduğunu ve uyulması gerektiğini hatırlatalım. Bugün saat 13'e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarı yaptı Valiliğimiz. Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini duyurdular. Aynı şekilde otogarlardan çıkış kısıtlaması bugün 13'e kadar devam edecek. Dün yapılan açıklamayla memur, işçi ve diğer personelin bugün tam gün idari izinli olduğunu duyurdular. TEM Otoyolu'nda Kuzey Çevre Yolu'nda ve D-100 karayolunda aracını bırakmış olan vatandaşlarımızın da araçlarını bu alanlardan almasına müsaade edilecektir. Özellikle bu yolların kapalı olmasına sebep olan araçların alınması görevlilerin işini kolaylaştıracaktır.

33 bin 360 ton mevcutta tuz stoğumuz var. Kaldı ki şu ana kadar 54 bin ton civarında tuz kullandığımızda, 21 ton civarında da solüsyon kullandığımızı açıklayalım. Özellikle köylerde 150 civarında traktör cinsinde köy yolları için çalışan aracımız var. Onların da sürekli çalışma yaptığını belirtelim.

''HİÇBİR SU KESİNTİSİ OLMAYACAKTIR''

İstanbul'da hiçbir su kesintisi olmayacaktır. 65 bin civarında kumanya dağıttık. Sokak canlılarıyla ilgili 500 noktada 2 tonun üzerinde besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımımızı sürdüreceğiz.

Bir tartışma konusu var. İşte İBB veya diğer kamu kurum kuruluşları ile ilgili bir takım hususlar öne çıkartılıyor. Bizim burada ilk günden itibaren yapmaya çalıştığımız şey; senkronizasyonu sağlamak, ortak bir biçimde, birbirinin açığına bakan değil; birbirimizin işine katkı sunan bir anlayışla İstanbullunun bu zor koşullarda hayatını kolaylaştırma çabası. Biz işte ‘İBB olarak TEM, Mahmutbey bize ait değil, Basın Ekspres bize ait değil' demeden katkı sunmaya, Karayolları gibi diğer kamu kuruluşlarının bize sunduğu katkılarla sıkıntıyı en aza indirme çabası sürdürüyoruz. Tabii ki yoğunlaşan hatlar olmuştur. D100, oldukça yoğun bir bölge. Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü istikametinde uzun saatler uğraş verdiğimizi belirtmek isterim. Bu hatta bütün akışı sağladık." .