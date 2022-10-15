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Hüsniye'yi öldürüp, çöp toplama merkezine attı

Elazığ'da Nadir Üstün (41), tartıştığı sevgilisi Hüsniye Keskinbaş'ı (29) öldürdükten sonra cesedini çöp toplama merkezinin yakınına attı. Kamera görüntülerinden belirlenen Üstün ile yardım ettiği öne sürülen Ö.D. yakalandı. Üstün, tutuklandı.

2 Saat Önce
2022-10-15 17:12:44
Hüsniye'yi öldürüp, çöp toplama merkezine attı

Olay, gece Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Çöp toplama merkezi yakınında hareketsiz yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının, Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi.

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Keskinbaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki JASAT, kamera kayıtlarını inceleyip, 4 saatlik çalışma sonunda belirlediği Nadir Üstün ile Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. DHA .

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