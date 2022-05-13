Hüseyin Çelik'ten Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına tepki

AK Parti'nin kurucu isimleri arasında bulunan eski bakan Hüseyin Çelik, Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından 'Siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış' ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamasına tepkiler sürüyor.

AK Parti'nin kurucu isimleri arasında bulunan ve uzun dönem bakanlık görevi yapan, partinin önemli isimlerinden Hüseyin Çelik, Yargıtay'ın CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararını eleştirdi.

"Kaftancıoğlu kararı çok yanlış olmuştur"

Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından, "Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Sayın Kaftancıoğlu'nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur." ifadelerini paylaştı.

.