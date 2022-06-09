Hüseyin Baş’tan firari FETÖ’cü Emre Uslu’ya hodri meydan

Hakkında yakalama kararı olan firari FETÖ'cü Emre Uslu, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) haberlerinin yapılmasından rahatsız olduğunu yazdı, yanıt ise BTP lideri Hüseyin Baş’tan geldi: 'Acısı var bunların. Babam az şey etmedi...'

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarlarından olan ve pek çok kumpas davasında sanık olarak yer alan firari FETÖ'cü Emre (Emrullah) Uslu, Bağımsız Türkiye Partisi'ni (BTP) hedef aldı. Uslu, “Bu Hüseyin Baş neden sürekli medyada öne çıkarılıyor? Aldığı oylar arttığı İçin mi yoksa memleket için çok kritik bir işi mi var?? Neden Anavatan veya Anadolu Partisi gibi bunun partisine benzer ıvır zıvır partiler arasında bu kişi öne çıkarılıyor? Beyaz kuvvetler?” paylaşımı yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise, Emre Uslu'yu etiketleyerek, “Ben yarın saat 11:00'de tek başıma Pensilvanya'da olurum ama sen karşıma çıkabilir misin?” diyerek Uslu'ya meydan okudu. Baş, ikinci paylaşımında ise “Acısı var bunların. Babam az şey etmedi…” dedi.

Emre Uslu, daha sonraki tweetinde ise FETÖ'nün kumpas davalarında kullandığı bir dille BTP'yi devletin yanında olmakla suçladı.

Uslu'nun, “Oğlum senin babandan devraldığın görevin derin devlet için havlamak. Devlet nereye git havla derse, gider orada havlarsın. Benim işim de it taşlamak. İster Pensilvanya'da havla ister Kocatepe'de, isterse Beştepe'de her yerde taşlarım ben seni” şeklindeki paylaşımına yanıt ise yine Hüseyin Baş'tan geldi.

Hüseyin Baş Uslu'ya yanıt olarak, “Aynen Emre. Devlet teröristle muhabbet yapmaz o yüzden seninle vakit kaybetmeyeceğim. Arkadaşlar şunu hocasının sümüklerinde boğup Vatikan'a defnedin lütfen” paylaşımı yaptı.

FETÖ'cüler Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları sırasında da Bağımsız Türkiye Partisi ve o dönemki genel başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ı hedef alan yayınlar yapmışlardı.