''Hürriyet, Ertuğrul Özkök’le yollarını ayırdı''

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök'ün görevinden ayrıldığı iddia edildi.

T24'te yer alan habere göre, Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve bu görevden alındığı Aralık 2009'dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök'ün gazeteden ayrıldığı konuşuluyor. Resmen açıklanmayan ancak yalanlanmayan bilgilere göre Hürriyet gazetesi Özkök'le yollarını ayırdı. Ertuğrul Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.

Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparken 1986 yılında Hürriyet gazetesine geçen ve Moskova Temsilciliği'ni üstlenen, daha sonra gazetenin Ankara Temsilciliği görevine getirilen Ertuğrul Özkök, 1989 yılında gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği'ne atandı. Erol Simavi'nin 1994 yılında Hürriyet'i Aydın Doğan'a satmasından sonra da bu pozisyonunu koruyan Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Doğan Holding'le girdiği uzun ve sert çatışma sürecinin ardından Aralık 2009'da Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Özkök, söz konusu yönetsel operasyondan sonra, gazetenin Doğan Medya Grubu'yla birlikte Demirören Holding'e satılmasını da kapsayan 12 yıllık dönemde Hürriyet'te köşe yazısı yazıyordu.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'ten gönderilme nedenlerine ilişkin olarak öne sürülen iddialar arasında, “Diyarbakır'daki halay görüntüleri” ile “Aydın Doğan ile düzenli devam eden ilişkisi” de yer aldı.

T24, Hürriyet ile yollarının ayrıldığına ilişkin haberlerin teyidi amacıyla Ertuğrul Özkök'e telefonla ulaşmaya çalıştı ve mesaj gönderdi, ancak bilgileri teyit eden veya yalanlayan bir yanıt alamadı. T24'ün başvurduğu kaynaklar ise, ayrılık haberlerini doğruladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.