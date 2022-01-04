Hülya Avşar’la Ahmet Hakan’ın rakı masası gündem oldu

'Gerekirse simit yenecek' sözleri tepki çeken oyuncu Hülya Avşar'ın yıllar önce gazeteci Ahmet Hakan ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'deki ekonomik gidişata ilişkin "Gerekirse simit yenecek" açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Hülya Avşar'ın Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile rakı masasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Hakan'la fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Avşar, paylaşımının altına "Seviyorum bu adamı" notunu düşmüştü.

Avşar, Ahmet Hakan ve Soner Yalçın'la bir balıkçıda bir araya gelerek yemek yemişti. Yemekte Helin Avşar ve Tuğçe Tatari de vardı.

Öte yandan Avşar, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki ekonomik gidişata ilişkin, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" demişti. Avşar'ın bu sözleri tepki çekmişti.

Kaynak: tele1.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.