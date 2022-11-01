Hulusi Kentmen neden google'da? Hulusi Kentmen ne zaman ve neden öldü? Hulusi Kentmen ölüm ve doğum tarihi

Hulusi Kentmen neden google'da? Hulusi Kentmen ne zaman ve neden öldü? Yeşilçam'ın sevilen karakteri Hulusi Kentmen'in doodle'ı yapıldı. Usta oyuncunun ölüm tarihi ve doğum tarihi merak konusu oldu. İşte Hulusi Kentmen ölüm ve doğum tarihi!

Hulusi Kentmen neden google'da? Hulusi Kentmen ne zaman ve neden öldü? Yeşilçam'ın sevilen karakteri Hulusi Kentmen'in doodle'ı yapıldı. Usta oyuncunun ölüm tarihi ve doğum tarihi merak konusu oldu. İşte Hulusi Kentmen ölüm ve doğum tarihi!

Hulusi Kentmen neden google'da?

Goggle önemli kişi ve sanatçıların doodle'ını belirli tarihlerde yayınlıyor. Hulusi Kentmen'in doğum tarihi Ocak vefat tarihi ise Aralık ayında olduğu için neden doodle yapıldığı merak konusu oldu. Google tarafından bir açıklama gelmedi.

Hulusi Kentmen neden öldü?

1993 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle 81 yaşında vefat etti. Refika Kentmen ile evli olan oyuncunun bu evlilikten bir de çocuğu var.

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