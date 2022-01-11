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Hulusi Akar: Yunanistan'ın aldığı silahlar Türkiye'ye karşı ise çok az
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Hulusi Akar: Yunanistan'ın aldığı silahlar Türkiye'ye karşı ise çok az

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir NATO müttefiki gibi davranmadığını, anormal bir silahlanma çabası içinde olduğunu, ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2022-01-11 17:44:40
Hulusi Akar: Yunanistan'ın aldığı silahlar Türkiye'ye karşı ise çok az

Basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Akdeniz ve Kıbrıs'ta sorunlar olduğunu hatırlatarak, bu sorunları barışçıl yöntemlerle ve diyalogla çözmek istediklerini söyledi.

"YUNANİSTAN'IN ALDIĞI SİLAH, TÜRKİYE İÇİNSE ÇOK AZ"

En son Yunan Savunma Bakanı ile görüşmemizde 'biz değil turizm bakanlarımız görüşsün.' dedim. Turizm geliştirelim. Tatbikatları, gerginliği azaltalım bu konuları kendilerine söylüyoruz istenilen yanıtları, cevapları maalesef alamıyoruz. Kendilerince birtakım böyle gayretlerle, 'Türkiye dış tehdit.' Bunu bir tehdit gibi göstererek durum üstünlüğü sağlamaya çalışıyorlar. Yunanistan'da ekonomik durum malum, ciddi sıkıntıları var. Hal böyleyken son derece pahalı silah sistemlerini almaya hevesleniyorlar. Savunma bütçesini artırıyorlar. Biz NATO içinde Yunanistan ile müttefikiz. Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor, mutabakat muhtırası imzalıyor. NATO varken bunlar niye? Silahlanma var bunlar kime karşı. Diyoruz ki bu silahlanma ne için? Normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürümeye devam ediyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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