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TIMETURK / GÜNDEM / Hulusi Akar koronavirüse yakalandı! Hulusi Akar'ın sağlık durumu nasıl?

Hulusi Akar koronavirüse yakalandı! Hulusi Akar'ın sağlık durumu nasıl?

Hulusi Akar koronavirüse yakalandı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hulusi Akar'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-08 14:31:32
Hulusi Akar koronavirüse yakalandı! Hulusi Akar'ın sağlık durumu nasıl?

Hulusi Akar koronavirüse yakalandı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hulusi Akar'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Hulusi Akar koronavirüse yakalandı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi Twitter hesabından; "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." sözleriyle kovide yakalandığını duyurdu.

Hulusi Akar'ın sağlık durumu nasıl?

Akar'ın kendi açıklamasına göre, sağlık durumu şu an iyi seyrediyor. Tedbirlerini alan Akar çalışmalara da devam ettiğini belirtti.

Hulusi Akar hayatı

Hulusi Akar, Türk asker ve siyasetçi. 12 Mart 1952 Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29. Genelkurmay Başkanı ve mevcut Türkiye Millî Savunma Bakanıdır.

Şule Akar ile evliliğini sürdüren Hulusi Akar'ın bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.

1972 yılında Kara Harp Okulunu, 1973 yılında Piyade Okulunu tamamladı.

1980 yılına kadar Kara Kuvvetleri bünyesinde çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1982 yılında Kara Harp Akademisini tamamlayıp kurmay subay oldu. 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 1987'de Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetler Kurmay Kolejinden mezun oldu.

Sayısız görevde bulunan Akar 2018 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29. Genelkurmay Başkanı ve mevcut Türkiye Millî Savunma Bakanı görevini sürdürüyor.

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