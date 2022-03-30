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Hulki Cevizoğlu: 'Erdoğan bir dönem daha iktidarını garantiledi'

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Adam doğru söylüyor keşke söylemese diyecekler'' diyen Cevizoğlu, 'Erdoğan bir dönem daha iktidarını garantiledi' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-30 11:25:38
Hulki Cevizoğlu: 'Erdoğan bir dönem daha iktidarını garantiledi'

CNN Türk'te Başak Şengül'ün programına katılan gazeteci Hulki Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hulki Cevizoğlu 'Erdoğan garantiledi' deyip şunları söyledi:

-Yok bir sanatçı geççek dedi yok 6 parti biraraya geldi. Dünya konjektürü o kadar hızlı değişiyor ki... Bu hükümet gidiyor denirken Erdoğan dış politika ve enerji bazında çok büyük atılımlar yaparak - şimdi bir çok kişi adam doğru söylüyor keşke söylemese diyecekler-ama onların ellerindeki tüm kozları yok etmiş oldu. Erdoğan hakkaten bütün bu yaptıkları ve yapacağını söyledikleri ile iktidarını bir dönem daha garantilemiş oldu.

Ekran Resmi 2022-03-30 11.27.13 .

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