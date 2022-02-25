Hükümete 'Montrö' uyarısı: 'Asıl hedef Türkiye'nin durdurulması, dikkatli olmalıyız!'

Rusya'nın Ukrayna işgalini değerlendiren Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, hükümeti 'Montrö Anlaşması'yla ilgili uyararak, 'Asıl hedef Türkiye olabilir! Bir kıvılcım yeter! O yüzden dikkatli olmalıyız!‘’ dedi.

Yusuf Kaplan, "Rusların Ukrayna'ya girmeleri, Batı'da şaşkınlıkla karşılanmadı. Çünkü bizzat Batılı güçler Rusya'yı Ukrayna işgali için kışkırttılar. Özellikle de ABD!" dedi.

"Niçin kışkırtmış olabilir Batılılar Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmeye?" diyen Yusuf Kaplan, "Kısa vadede değil de orta vadede Türkiye'yi durdurmak, kuşatmak ve vurmak için olabilir mi?" sorusunu göndeme getirdi.

"Asıl Hedef Türkiye'nin durdurulması" diyen Kaplan, hükümeti uyararak, "Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre hareket etmeli.Tarafsız kalmalı. En küçük hata, kıvılcımın Türkiye'ye sıçramasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Yusuf Kaplan'ın Yeni Şafak gazetesinde bugün yayımlanan yazısında dikkat çeken bölüm şöyle:

"Batı ittifakının belki de asıl kâbusu, Türkiye'nin hem dış politikada hem stratejik bakımdan hem de teo-politik olarak bölgede en etkili, kalıcı, derinlemesine nüfûz edecek hâkim güç konumuna yükselmesi.

Bütün çökertme çabalarına, darbe girişimlerine, PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerini icat ederek üzerimize salmalarına rağmen Türkiye'ye diz çöktürülemediği gibi Türkiye beklendiğinden daha kıvrak bir stratejik zekâ ile bütün iç ve dış tezgâhların hepsini püskürttü.

Ve Türkiye'nin büyümesi, bölgesel güç konumunun güçlendirilmesi, İran'ın önüne geçmesi Batı ittifakının başını çeken ABD'yi de, Akdeniz'e açılmasının önündeki en büyük engel olarak Türkiye'yi gören Rusya'yı da kara kara düşündürüyor.

Eğer Ruslar, Akdeniz'e açılamaz ve Arap dünyasında ABD (yani Yahudi gücü) ile İngiltere'den sonra üçüncü büyük güç olamazlarsa yeniden süpergüç olamazlar.

O yüzden orta ve uzun vadede Rusların da, Batı ittifakının da, Çin'in de hedefinde Türkiye'nin önce bölgesel güç, sonra da küresel güç olma ihtimalinin önüne geçilmesi çabası vardır. Bunu iyi bilelim.

NATO, ABD ve Avrupa'nın Rus işgali konusunda dişe dokunur bir şey yapamıyor görünmelerinin iki temel nedeni olabilir: Birincisi Rusya'yı önleyecek güçlerinin kalmaması. İkincisi, orta ve uzun vadede Türkiye'nin kuşatılması ve bölgenin kaderini belirleyecek bir aktör konumuna yükseltmesinin önüne set çekilmesi. Rusya'nın Ukrayna işgali bunun ilk adımıdır.

Özetle… Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre hareket etmeli.

Tarafsız kalmalı.

En küçük hata, kıvılcımın Türkiye'ye sıçramasına yol açabilir. Birinci Dünya Savaşı'na tuzakla yani küçük bir kıvılcımın patlatılmasıyla girdirildiğimizi ve bu kıvılcımın, Osmanlı'nın sonunu getirdiğini aslâ unutmayalım." .