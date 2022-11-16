Huggy wuggy neden yasaklandı? Huggy wuggy oyuncağı nasıl iade edilir, nerede toplanıyor?

Huggy wuggy neden yasaklandı? Çocukların korkmasına neden olan oyuncak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ticaret Bakanlığı görüşmeleri sonucunda toplatılmaya karar verildi. Aynı zamanda bu oyuncakları piyasaya süren iki firmaya toplam 123 bin lira ceza kesilmesine karar verildi. Peki Huggy wuggy oyuncağı nasıl iade edilir, nerede toplanıyor? İşte detaylar...

Huggy wuggy neden yasaklandı? Çocukların korkmasına neden olan oyuncak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ticaret Bakanlığı görüşmeleri sonucunda toplatılmaya karar verildi. Aynı zamanda bu oyuncakları piyasaya süren iki firmaya toplam 123 bin lira ceza kesilmesine karar verildi. Peki Huggy wuggy oyuncağı nasıl iade edilir, nerede toplanıyor? İşte detaylar

Huggy wuggy oyuncağı neden yasaklandı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşmelerinin ardından Huggy Wuggy oyuncaklarının piyasadan kaldırılmasına karar verdi. Aynı zamanda yine iki bakanlığın kararıyla oyuncağı dağıtan firmalara 123 bin lira ceza kesileceği belirtildi.

Yapılan toplantılar neticesinde huggy wuggy oyuncağının, psikososyal gelişimi olumsuz etkilediği tespit edildi.

Oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oyuncak alırken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı?

CE işareti bulunan ürünler satın alınmalı,

Ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmasına dikkat edilmeli,

Uyarılar mutlaka okunmalı ve titizlikle uygulanmalı,

Çocuğun yaşına uygun ürünler satın alınmalı,

3 yaş altı oyuncak satın alırken oyuncaklarda keskin kenarların, sivri uçların, küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat edilmeli.

Huggy wuggy oyuncağı nasıl iade edilir, nerede toplanıyor?

Alınan oyuncakları almış olduğunuz firmalara ya da Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili birimlerine de iade edebilirsiniz.