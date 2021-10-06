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'Hudut Kartalları' ASELSAN üretimi silahlarla nöbette

Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.

1 Saat Önce
2021-10-06 10:58:10
'Hudut Kartalları' ASELSAN üretimi silahlarla nöbette

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor.

Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki, geliştirilmiş modüler sistemle kurulan, yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu görüntülendi. 2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak kullanılan karakol, 2017'den bu yana sürekli kullanılmaya başlandı. TSK Güçlendirme Vakfı'nın iştiraki ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesinin çevresine oluşturulan balistik koruma duvarları, olası roket ve ağır silahla saldırılarda koruma kalkanı oluşturuyor.

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Üste, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yer altında ve üstündeki hareketleri algılayan sensörler bulunuyor. 360 derecelik radar ve kameralarla 24 saat boyunca kontrol edilen üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Bölgedeki en küçük hareketlilik değerlendirilip, buralar ateş altına alınıyor. Üslerdeki, yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile olası tehditler ateş altına alınarak etkisiz hale getiriliyor.

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Karakolda görev yapan Mehmetçik, sınırda kuş uçurtmuyor. Hudut kartalları sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda sınır hattından yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerini de engelliyor. Askerler, modern cihazlarla keşif ve gözetleme faaliyetinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlarla arazide de kontrol yapıyor.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANILIYOR'

Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda yılın 12 ayı hizmetlerin aksaksız sürdürülebilmesi için de ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, şebeke elektriğine ilave olarak, yüksek güçlü jeneratörler ve 'yenilenebilir enerji' kaynaklarından rüzgar ve güneş enerjisinden de yararlanılıyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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